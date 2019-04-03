Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какое влияние на российских биатлонистов в сезоне оказывали СМИ. Об этом специалист поведал в интервью агентству Р-Спорт.

«Один сплошной негатив. Пресса, которая должна быть объективной, иногда просто разлагала команду», — заявил Хованцев, добавив, что раньше таких нападок со стороны прессы в сторону сборной не было. «Спортсмены никакие, не могут ни бежать, ни стрелять», — описал примерные высказывания в СМИ главный тренер.

«Я даже журналистам однажды сказал: «Ребята, склоняйте меня, как хотите, только не трогайте спортсменов», — заключил Хованцев, добавив, что часто высказывания в адрес россиян были необъективными.

Напомним, Анатолий Хованцев вернулся в тренерский штаб сборной России в мае 2018 года, ранее он возглавлял женскую команду в 2010-2011 годах.