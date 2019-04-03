Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал решение Пресненского суда города Москвы оставить Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей до сентября 2019 года. Слова специалиста приводит пресс-служба Газзаева.

По мнению тренера, никто не ожидал такого решения суда. «После сегодняшнего решения суда их дальнейшая спортивная карьера может быть под вопросом,» — заявил Валерий Газзаев.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в Москве состоялось первое судебное заседание по делу о двух драках в центре столицы, фигурантами которого являются известный футболисты, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Заседание длилось более четырех часов и проходило в закрытом режиме. Через неделю, 9 апреля, состоится первое открытое рассмотрение дела.