Хоккейный клуб СКА одержал победу в четвертом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде счет открыл нападающий ЦСКА Михаил Науменков, забросив шайбу на 13 минуте встречи. ЦСКА могли бы лидировать со счетом 2:0, однако гол в концовке первой двадцатиминутки был отменен из-за того, что шайба покинула пределы площадки.

Во втором периоде хоккеисты СКА сравняли счет в игре: на 29 минуте отличился Николай Прохоркин, автор победной шайбы в предыдущем матче. На перерыв команды ушли с равным счетом.

Третий период остался за питерскими армейцами, на 44 минуте вратаря Илью Сорокина огорчил Никита Гусев, а ещё через минуту отличился Сергей Плотников.

Этой победой СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции, команды сыграют между собой еще минимум два матча. Следующая игра пройдет в Москве в пятницу, 5 апреля. Начало в 19:30 по московскому времени.