Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) пропустит турнир в Санкт-Петербурге 20 апреля из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что тяжеловеса Волкова в титульном бою турнира UFC в северной столице заменит Алексей Олейник. Именно он сразится с Алистером Оверимом на ринге СК «Юбилейный». По информации «Матч ТВ» Волкова отстранили от боя за то, что он нарушил антидопинговую политику промоушена.

Алексей Олейник, заменивший бойца, не в курсе того, почему Волков снялся с турнира. Бой Оверима и Волкова называли самым ожидаемым на турнире.

Дебют UFC в России состоялся в прошлом году в Москве.