Футбольный клуб «Бавария» вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу, обыграв выступающий во второй Бундеслиге «Хайденхайм». Счет в четвертьфинальном матче 5:4, встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Счет в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горетцка на 12 минуте. Сразу после этого судья удалил защитника хозяев за две желтые карточки подряд. После этого «Хайденхайм» вышел вперед: первый тайм закончился со счетом 2:! в пользу гостей, по голу в ворота Свена Ульрайха забили Роберт Глатцель и Марк Шнаттерер.

Во втором тайме «Бавария» сумела отыграться благодаря голам Томаса Мюллера, Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. Однако, вслед за этим отыгрался и «Хайденхайм»: Глатцель оформил хет-трик.

Победный гол с пенальти забил Левандовски, оформив дубль, и вывел «Баварию» в 1/2 финала национального кубка. Также в полуфинал Кубка Германии уже вышли «Гамбург» и «Лейпциг».