Первая апрельская среда выдалась довольно богатой на спортивные и околоспортивные события. Представляем вам подборку самых важных новостей на Nevasport за 3-е апреля.

СКА выиграл у ЦСКА и сравнял счет в финале Запада

Петербургский СКА обыграл московских армейцев в четвертом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом периоде счет открыл нападающий ЦСКА Михаил Науменков, второй гол ЦСКА отменили после просмотра видеоповтора. Во втором периоде СКА счет сравнял благодаря шайбе Николая Прохоркина, затем в третьем периоде отличились Никита Гусев и Сергей Плотников, принеся СКА победу.

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до сентября

Пресненский суд Москвы принял решение оставить Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентября 2019 года, пока их дело будет рассматриваться. Закрытое заседание длилось более четырех часов и решение было оглашено только под вечер. Следующее открытое рассмотрение дела состоится 9 апреля. В СИЗО-2 «Бутырка» Мамаев и Кокорин находятся с 11 октября. Решение суда означает, что в заключении они проведут в общей сумме около года.

Олейник заменит Волкова на турнире UFC в Петербурге

Боец смешанного стиля Александр Волков снялся с турнира UFC Fight Nights в Санкт-Петербурге. В титульном бою против Алистара Оверима его заменит другой российский тяжеловес Алексей Олейник. Причина снятия Волкова пока неизвестна: Олейник о них ничего не знает, а источник «Матч ТВ» утверждает, что Волкова отстранили от соревнования в Петербурге из-за допинга.

В российском футболе состоялся дебют VAR

В полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» впервые в российском футболе была использована система видеоассистентов на матче VAR. C помощью видеоповторов главный арбитр встречи Алексей Еськов принял решение об удалении полузащитника «Урала» Петрюса Бумаля. Также VAR был использован в другом матче КР между «Локомотивом» и «Ростовом»: судья назначил пенальти в ворота «железнодорожников» после просмотра видеоповтора.

«Зенит» вспомнил о годовщине трагедии в петербургском метро

Футбольный клуб «Зенит» вспомнил о годовщине теракта в петербургском метро. В «Твиттере» клуба появилось фото игроков на станции «Технологический институт» в толстовках с надписью «Нас не сломить». Фото было сделано в апреле 2017 года, когда футболисты приехали почтить память погибших в теракте. Трагедия в метро Петербурга произошла 2 года назад: 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибло 15 человек, пострадало более ста пассажиров.