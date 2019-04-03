Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в рамках матча 1/2 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт только во вторые 45 минут встречи. На 50-й минуте отличился полузащитник ростовчан Роман Еременко. Затем «Локомотиву» удалось отыграться, счет в матче сравнял Антон Миранчук.

На 79 минуте игры судья назначил в ворота москвичей пенальти за опасную игру против Еременко. При вынесении решения арбитр использовал систему видеоассистентов, которая дебютирует в России на полуфинальных матчах Кубка. Одиннадцатиметровый реализовал Ивелин Попов, а спустя минуту защитник «Ростова» Иван Новосельцев срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет в матче — 2:2.

В параллельном матче «Урал» победил «Арсенал» с минимальным счетом — 1:0. Победный гол на счету Андрея Панюкова.