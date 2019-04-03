Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала в интервью проекту Sport24.ru о том, что не считает «стриптиз» на льду в показательных номерах фигурным катанием.

Погорилая заявила корреспонденту портала, что свои критические высказывания о выступлениях Елизаветы Туктамышевой она не считает неправильными. «Открывать на публике нижнее белье. Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?» — заявила фигуристка.

Ранее Погорилая выступила против номера Туктамышевой, заявив, что сама бы не стала раздеваться на льду, поскольку уважает себя, как девушку. Речь идет о показательном выступлении Туктамышевой в этом сезоне в образе стюардессы. Под песню Бритни Спирс «Toxic» фигуристка избавляется от части одежды, оставаясь к концу номера в бюстгальтере. Публике на разных соревнованиях номер очень нравится.