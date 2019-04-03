Хоккеист СКА Сергей Плотников прокомментировал четвертый матч серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА. Слова спортсмена приводит портал Р-Спорт.

Плотников рассказал, что шансы в серии у СКА есть всегда: «Вы видите, что мы горели 0-2 в серии, сейчас 2-2. Не останавливались ни на секунду и верили в свою победу. Знали, что дома нам помогут трибуны». Также Плотников поделился мнением о своих бомбардирских успехах в плей-офф: «Наверное, сбился прицел, когда я не забил в пустые ворота. Значит, оставил на следующую игру».

«С 25 марта ждал гол, чтобы отпраздновать гол «люлькой», — заключил Плотников, у которого совсем недавно родился сын.

Напомним, в четвертом матче плей-офф финала Западной конференции Сергей Плотников забросил третью шайбу петербургских армейцев и поставил точку в игре. Эта победа позволила СКА сравняться с ЦСКА в серии, теперь армейцы сыграют между собой еще как минимум два матча.