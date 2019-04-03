Фанаты пяти российских клубов придут на митинг в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а также других заключенных по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Об этом порталу Чемпионат.com сообщает активист Игорь Шумилин.

По словам Шумилина, на митинге будут фанаты «Зенита», «Локомотива», «Спартака», ЦСКА, «Динамо». «Фанаты всех этих клубов придут на митинг 13 апреля, в 19:00 мск, в парк «Сокольники». Мероприятие согласован», — заявил интернет-порталу активист, уже устраивавший мероприятия в поддержку игроков.

Напомним, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также другим фигурантам дела Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому продлили заключение в СИЗО ещё на полгода до 25 сентября 2019 года. В общей сложности заключенные проведут в «Бутырке» около года.