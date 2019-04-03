Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер молодежного состава команды Константин Зырянов рассказал о вредных привычках игроков в 90-ых годах, а также сравнил нынешнюю молодежь в клубе с футболистами, игравшими 20 лет назад. Слова специалиста прозвучали в интервью Youtube-каналу «LOOKYANOV».

«Раньше в России было так: не пьёт — значит, не играет в футбол. А если человек пьёт и ещё и спортом занимается, значит, он крепкий спортсмен, на которого можно делать ставку», — заявил Зырянов, добавив, что сейчас у футболистов все по-другому. «Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас», — рассказал тренер «зенитовской» молодежки. Также Зырянов уточнил, что в команде никто не выпивает и не курит.

Константин Зырянов выступал за «Зенит» с 2017 по 2017 год, с 2014 года играл и тренировал фарм-команду клуба «Зенит-2». С 2018 года является тренером молодежного состава «Зенита».