Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что не будет оставлять свою произвольную программу на следующий сезон.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фотографии, на которых она выступает в образе Карениной. «Анна Каренина, прощай», — написала спортсменка. Константинова добавила, что эта постановка была для неё больше, чем просто произвольной программой. «Не глава карьеры, а целый роман!», — сказала Станислава.

Напомним, Константинова исполняла данную программу на протяжении двух сезонов — 2017/18 и 2018/19. Фигуристка тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга под руководством Валентины Чеботаревой. В текущем сезоне Константинова заняла четвертое место на чемпионате России и получила путёвку на чемпионат Европы, где также остановилась в шаге от пьедестала почёта.