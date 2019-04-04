Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что не будет оставлять свою произвольную программу на следующий сезон.
На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фотографии, на которых она выступает в образе Карениной. «Анна Каренина, прощай», — написала спортсменка. Константинова добавила, что эта постановка была для неё больше, чем просто произвольной программой. «Не глава карьеры, а целый роман!», — сказала Станислава.
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«Анна Каренина», прощай. Для меня это нечто большее, чем просто произвольная программа. Не глава карьеры, а целый роман! Со мной «Каренина» за два года проделала большой путь — мы вместе росли, менялись, совершенствовались. А сколько раз она вытаскивала меня наверх?Если бы кто-то составил рейтинг программ по числу отыгранных мест, моя «Каренина» бы там точно не затерялась. Но, если любишь – отпусти. Спасибо моему хореографу Ольге Юрьевне за эту программу🙏🏻.Работаем дальше. . . Goodbye, Anna Karenina. For me it's something more than just a free skate. It's not a chapter in my career. It's an entire novel. We have come a long way together. My FS helped me to go up a lot of times.If someone rated "comeback" programs, my Anna Karenina would be at the top. But if you love something, set it free. I am thankful for my choreographer🙏🏻Let's keep working. . ❤️ #stanislavakonstantinova #figureskating #станиславаконстантинова #аннакаренина
Напомним, Константинова исполняла данную программу на протяжении двух сезонов — 2017/18 и 2018/19. Фигуристка тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга под руководством Валентины Чеботаревой. В текущем сезоне Константинова заняла четвертое место на чемпионате России и получила путёвку на чемпионат Европы, где также остановилась в шаге от пьедестала почёта.