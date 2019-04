View this post on Instagram

«Анна Каренина», прощай. Для меня это нечто большее, чем просто произвольная программа. Не глава карьеры, а целый роман! Со мной «Каренина» за два года проделала большой путь — мы вместе росли, менялись, совершенствовались. А сколько раз она вытаскивала меня наверх?Если бы кто-то составил рейтинг программ по числу отыгранных мест, моя «Каренина» бы там точно не затерялась. Но, если любишь – отпусти. Спасибо моему хореографу Ольге Юрьевне за эту программу🙏🏻.Работаем дальше. . . Goodbye, Anna Karenina. For me it's something more than just a free skate. It's not a chapter in my career. It's an entire novel. We have come a long way together. My FS helped me to go up a lot of times.If someone rated "comeback" programs, my Anna Karenina would be at the top. But if you love something, set it free. I am thankful for my choreographer🙏🏻Let's keep working.