Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор решил завершить словесную перепалку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

На своей странице в «Твиттере» Макгрегор написал, что хочет двигаться вперёд вместе со своими поклонниками всех слоёв населения и вероисповеданий. «Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне», — написал спортсмен.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019

Напомним, ранее Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой. «Дружок, твоя жена – полотенце», – написал Макгрегор в «Твиттере», прикрепив фото Хабиба со свадьбы. Однако позже ирландец удалил публикацию.

Кроме того, Макгрегор снова начал настаивать на реванш с Нурмагомедовым: «Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как и всегда».

Отметим, ранее Хабиб сравнил Макгрегора с ревнивой женой из-за ухода ирландца из спорта.