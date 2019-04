Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор решил завершить словесную перепалку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

На своей странице в «Твиттере» Макгрегор написал, что хочет двигаться вперёд вместе со своими поклонниками всех слоёв населения и вероисповеданий. «Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне», — написал спортсмен.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019