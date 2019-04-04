Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в паре с Татьяной Волосожар, прокомментировал продление срока ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

На своей странице в «Твиттере» Траньков написал, что его прошлые прегрешения «тянут на пожизненное». «Стало страшновато даже», — заявил фигурист.

Блин, молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои пригрешения прошлые на пожизненное тянут (с таким судом гуманным, как у нас)… стало страшновато даже. — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) April 3, 2019

Напомним, вчера, 3 апреля, в Москве состоялось судебное заседание, по результатам которого срок ареста форварда «Зенита» Александра Кокорина, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева был продлён: спортсмены останутся в СИЗО до 25 сентября.

Заседание продлилось более четырех часов и было закрытым для прессы и посетителей. Также под стражей до осени остаются другие фигуранты дела — брат Александра Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Первое открытое заседание по делу состоится 9 апреля, в следующий вторник.

Футболисты, обвиняемые по делу о двух драках, находятся в СИЗО с 11 октября. Инцидент произошел тремя днями ранее: сначала компания Мамаева и Кокорина избила водителя ведущей Первого Канала Виталия Соловчука, а затем совершили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.