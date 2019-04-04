Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира в 2022 году.

Горшков, слова которого приводит «Спорт день за днём», сообщил, что федерация не будет подавать заявку, так как в прошлом году в России состоялся чемпионат Европы. «Никто нам сразу не даст чемпионат мира», — заявил специалист.

Место проведения турнира будет определено в июне на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). Последний чемпионат мира в России проходил в 2011 году.

В следующем году чемпионат мира будет проводиться в канадском Монреале, а в 2021 году — в шведском Стокгольме. Чемпионат Европы 2020 года состоится в австрийском Граце, в 2021 году — в хорватском Загребе, где в этом сезоне прошёл чемпионат мира среди юниоров. Следующий финал Гран-при состоится в итальянском Турине.