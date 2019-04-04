В канадском Летбридже продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди мужских команд, в рамках которого сборная России встречалась со Швецией. Россияне потерпели поражение со счётом 5:9, эта игра стала для команды восьмой на турнире.

Таким образом, сборная России продолжает занимать девятую строчку турнирной таблицы. Команда выступает в следующем составе: Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

Напомним, ранее российская команда одержала победу над сборной Китая, а затем проиграла Италии. Также в активе команды числится выигранный матч с Южной Кореей. При этом сборная России потерпела поражения от Шотландии, Канады, Швейцарии и США.

На данный момент лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место, которое команда заняла в 2018 году.