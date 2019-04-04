Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о своей повседневной жизни.

Спортсменка сообщила, что любит делать селфи — по её словам, она фотографирует себя не менее пятнадцати раз в день. «Пока еду за рулем, пока скучно или просто посмотреть, как я выгляжу», — сказала Погорилая, слова которой приводит Sport24.

Также спортсменка рассказала, что ей нравятся песни Артура Пирожкова, а для настроя перед прокатом раньше слушала песню Тимати «Баклажан».

Напомним, ранее Погорилая рассказала, что не считает «стриптиз» на льду в показательных номерах фигурным катанием. Фигуристка объяснила, что свои критические высказывания о выступлениях Елизаветы Туктамышевой она не считает неправильными. «Открывать на публике нижнее белье. Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?» — заявила фигуристка.