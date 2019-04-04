Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов, который на данный момент является тренером молодёжного состава сине-бело-голубых, поделился своим мнением по поводу других видов спорта.

«Фигурное катание – кошмарный вид спорта», — заявил Зырянов в интервью YouTube-каналу Lookyanov и пояснил, что считает так из-за того, что спортсмены заканчивают карьеру в 18 лет. «Спортсмен закончен и никому не нужен», — добавил тренер.

Также Зырянов считает, что в таком же положении находятся и гимнасты. Им приходится уходить из спорта в 16 лет, так как появляются более молодые спортсмены, способные завоевывать медали.

Напомним, во время своей игровой карьеры Зырянов играл за «Зенит» в период с 2007 по 2017 годы. Затем футболист занялся тренерской деятельностью и работал сначала в «Зените-2», а потом в молодёжном составе команды