СКА показал, что финал конференции — не тот этап, где можно опускать руки. Морально сложно отыграться с 0-2 в серии с командой, которая четыре раза обыграла тебя в регулярном чемпионате и уже дважды — в плей-офф. Однако СКА смог, теперь счет равный, а командам осталось сыграть максимум три матча.

Главым героем двух домашних встреч, безусловно, стал нападающий петербургских армейцев Николай Прохоркин, который за две игры набрал 4 (2+2) очка! До этого за 11 матчей в плей-офф на счету Прохоркина всего 2 (0+2) балла.

СКА смог решить свои главные задачи, с которыми не удавалось справиться раньше. В первую очередь армейцы разобрались со своим большинством и наконец забросили москвичам шайбу в неравных составах. Сделал это Никита Гусев с передачи Прохоркина и Хафизуллина, а гол получился отличным, похожим на первый в исполнении Николая, с дальней дистанции.

Еще одна победа тренерского штаба петербуржцев — то, как мастерски удалось накрыть первую тройку московских армейцев. Ни Кирилл Капризов, ни Линден Вей, ни Михаил Григоренко не смогли ничего сделать с обороной петербуржцев, и в этом, безусловно, большая заслуга тренеров. Жаль, что противоядие не было разработано к первому матчу — тогда СКА уже выиграл бы серию и ждал «Авангард» или «Салават Юлаев» в финале Кубка Гагарина.

Бывший нападающий ЦСКА Алексей Бадюков в разговоре с корреспондентом Nevasport также отметил, что у петербуржцев пошло большинство.

«Петербургские армейцы очень хорошо провели концовку что в первом домашнем матче, что во втором. Подстегиваемые трибунами, они более активно пошли вперед, и в других матчах активно перебрасывали соперника. Большинство, конечно, сыграло важную роль. Шайба Гусева говорит о том, что если много бросать, то когда-нибудь зайдет. Судя по второму домашнему матчу СКА, закрыть тройку Капризов-Вей-Григоренко петербуржцам удалось. От их выступления зависит вся игра ЦСКА. Видимо, копят на пятый матч силы», — считает Бадюков.

Экс-хоккеист добавил, что в пятом матче СКА будет стараться доминировать и больше играть в атаке.

«Счет в серии – 2-2, но команды начинают не с нуля, как многие пишут, хотя психологическое преимущество – у СКА. Петербуржцы будут верны себе, бросать по воротам, стараться загрузить защитников, больше играть в атаке. Тогда рано или поздно получится забросить», — заключил Бадюков.