Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал продление срока ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

На своей странице в «Твиттере» Черданцев назвал сложившуюся ситуацию «адским адом» и пожелал футболистам держаться.

То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад. 18 (!!!) следователей! Зачем??? Ребятам держаться. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) April 3, 2019

Напомним, вчера, 3 апреля, в Москве состоялось судебное заседание, по результатам которого срок ареста форварда «Зенита» Александра Кокорина, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева был продлён: спортсмены останутся в СИЗО до 25 сентября.

Заседание продлилось более четырех часов и было закрытым для прессы и посетителей. Также под стражей до осени остаются другие фигуранты дела — брат Александра Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Первое открытое заседание по делу состоится 9 апреля, в следующий вторник.

Футболисты, обвиняемые по делу о двух драках, находятся в СИЗО с 11 октября, инцидент произошел тремя днями ранее.