Российский боец MMA Александр Яковлев, который выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге, поделился ожиданиями от соревнований.

Спортсмен сообщил, что сейчас больше работает над весом и перешёл в более лёгкий — 70 кг. «Большое значение для подготовки имеет диета», — передаёт слова Яковлева корреспондент Nevasport с пресс-завтрака, посвящённого предстоящему турниру.

Яковлев не выступал в UFC с ноября 2016 года. «Одним из факторов моего возвращения стало то, что в Петербурге я начинал карьеру, — сказал боец. — Здесь много болельщиков, захотелось их порадовать на родной земле». Спортсмен добавил, что многие поклонники не имеют возможности посещать международные турниры.

Также Яковлев рассказал, что его соперника заменят на бразильца. Изначально предполагалось, что россиянин встретится с представителем Финляндии Тиму Пакаленом, но теперь его соперником станет Алекс да Сильва. Замена была произведена из-за того, что финн восстанавливается после травмы. По мнению тренера, Пакален является более спокойным бойцом, в то время как бразилец — молодой и динамичный. «Бой обещает быть интересным», — сказал тренер.

«Финн был ярко выраженный борец», — отметил Яковлев, но добавил, что замена соперника не стала для него большой неожиданностью. «Пока не ощущаю сильной психологической нагрузки, пока все проходит спокойно», — подытожил спортсмен.