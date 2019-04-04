Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв рассказал, когда нападающий армейцев Павел Дацюк вновь выйдет на лёд.

После победы команды над московским ЦСКА Воробьёв объяснил, почему форвард до сих пор не попадает в состав. «Когда увидим Дацюка? Когда он будет готов, тогда увидите», — заявил тренер на пресс-конференции.

Напомним, СКА в домашнем матчем обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в рамках финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. Команда Воробьёва проигрывала серию со счётом 2-0, но смогла одержать две домашние победы и уравнять положение команд. В составе СКА голами отметились Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников.

Таким образом, команды сыграют между собой еще как минимум два матча. Следующая игра пройдет в Москве в пятницу, 5 апреля. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.