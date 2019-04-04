Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Рафаэлю Варану.

Как сообщает AS, французский клуб включился в борьбу за приобретение 25-летнего футболиста. У бразильского защитника «ПСЖ» Тьяго Силвы летом 2020 года истекает контракт, поэтому руководство парижан ищет ему замену.

Ранее сообщалось, что Варан попал в сферу интересов итальянского «Ювентуса». Форвард туринцев Криштиану Роналду хочет видеть Варана в составе команды, поэтому обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой о приобретении игрока.

Напомним, 25-летний Варан присоединился к составу мадридского «Реала» летом 2011 года. До этого игрок защищал цвета «Ланса». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах национального испанского чемпионата и отметился двумя забитыми голами.