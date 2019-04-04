Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос, кто больше всего удивил её на чемпионате мира, который прошёл в Сайтаме.

«Назову Элизабет Турсынбаеву из Казахстана», — сказала Роднина, слова которой приводят «Известия». По мнению экс-спортсменки, Турсынбаева, первой в истории показавшая четверной прыжок на взрослых женских соревнованиях, сможет составить серьёзную конкуренцию россиянкам и японкам в следующем сезоне.

напомним, на чемпионате мира в Сайтаме Турсынбаева завоевала серебряную медаль. В текущем сезоне она также принимала участие в чемпионате четырёх континентов и заняла второе место. Аналогичный результат она показала и на Универсиаде.

Спортсменка работала под руководством Брайана Орсера в Канаде, однако в этом сезоне начала тренироваться у Тутберидзе. Турсынбаева отметила, что ей очень нравится работать в России, так как здесь всё направлено на достижение результата: более расслабленная атмосфера, как в группе Орсера, не очень для неё подходит.