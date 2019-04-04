Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter обратился к ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который ранее оскорбил жену россиянина.

«Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности, ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Отметим, ранее Конор Макгрегор отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.