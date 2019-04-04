Нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев приступил к занятиям с командой.

Омская команда провела утреннюю раскатку, в которой принял участие ранее травмированный хоккеист.

Отметим, лидер нападения «Авангарда» получил травму во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции против «Барыса» и пропустил после этого последние шесть игр. В этом плей-офф на счету Ильи 7 (2+5) очков в шести матчах при показателе полезности «+5». Когда Михеев находится на льду, «Авангард» не пропустил ни одной шайбы.

В серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» в данный момент счет 2-1 в пользу омичей. Первые два матча остались за «Авангардом», однако в третьей игре уфимцы дома разгромили гостей со счетом 5:1.

Следующий матч команды проведут 4 апреля в Уфе, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.