Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий в данный момент за «Олимпиакос», признался, что не хочет в «Зенит», и рассказал о тренерах петербургского клуба, с которыми ему было приятнее всего работать.

Лодыгин отметил, что он не получал того игрового времени, которое заслуживал, и ему не хотелось бы возвращаться назад. По словам вратаря, началось всё это давно, ещё до назначения Сергея Семака, но это футбол, здесь никто не может однозначно считать себя незаменимым. Лодыгин заявил, что раньше он был первым номером «Зенита», но потом им стал другой.

«Всё нормально. Я лично ни на кого в «Зените» обиды не держу», — сказал голкипер, слова которого приводит «Советский спорт».

Футболист добавил, что комфортнее всего ему работалось со Спаллетти и Боашем, а с Семаком он особо и не успел поработать, поэтому не успел составить мнение о нем как о главном тренере.

Напомним, в январе вратарь петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин стал футболистом греческого «Олимпиакоса».