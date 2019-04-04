Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что его отношение к Александру Логинову изменилось.

Тихонов призвал обратить внимание на то, как спортсмены относятся к своим первым тренерам. » Я очень хорошо относился с Саше Логинову, но тут узнаю, что он напрочь забыл о своём первом тренере Екатерине Халиуллиной», — написал Тихонов на своём официальном сайте. Специалист добавил, что нельзя забывать тех, кто помогает оказаться в большом спорте. «Останешься угрюмым и молчаливым, каким ты был, когда вернулся из дисквалификации», — написал экс-биатлонист.

Напомним, также Тихонов обратился к Антону Шипулину и заявил, что тот обманывал народ, обещая продолжить карьеру, на в итоге уйдя из спорта.