Петербургский «Зенит» открыл новый манеж в своей академии, в котором воспитанники смогут заниматься в любое время года.

Манеж представил президент сине-бело-голубых Александр Медведев.

По его словам, в нем можно будет проводить тренировки, матчи и юношеские турниры любого уровня в самую неблагоприятную погоду. Медведев, слова которого приводит «Матч ТВ», отметил, что манеж стал не просто надежнее — его освещенность увеличилась в два раза.

Он также добавил, что позже манеж перенесут на другой участок, который «Зенит» получит благодаря городским властям.

После официальной речи Медведев самостоятельно опробовал манеж, исполнив несколько пенальти вратарю-воспитаннику академии.

Новый манеж Зенита, новый челлендж президента клуба) pic.twitter.com/KMJj1rhjqq — Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) April 4, 2019

Отметим, ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» присоединился к программе поддержки людей с аутизмом. Во вторник, 2 апреля, подсветка фасада стадиона «Газпром-Арена» и фон официального сайта клуба поменялись на синий — цвет организации Autism Speaks («Аутизм говорит»).