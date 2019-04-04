Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал дальнейший ход судебного разбирательства с участием его клиента.

По словам Ромашова, начиная с 9 апреля, заседания действительно могут проходить ежедневно. Он отметил, что отказ в ходатайствах мотивировали фразами общего характера.

Адвокат рассказал, что по заявке в ЕСПЧ пока нет никаких новостей, и теперь он хочет отказа, чтобы можно было включить туда повторную жалобу уже со всем тем, что произошло на суде.

«Что касается врача для Александра — никакого разрешения от следователя нет и никогда не было», — сказал Ромашов, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили заключение в СИЗО до 25 сентября 2019 года. Такое решение 3 апреля вынес на закрытом заседании Пресненский суд Москвы.

В СИЗО-2 «Бутырка» четверо обвиняемых по делу о двух драках в центре Москвы находятся с 11 октября. Инцидент произошел тремя днями ранее: сначала компания Мамаева и Кокорина избила водителя ведущей Первого Канала Виталия Соловчука, а затем совершили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.