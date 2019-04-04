Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что армейцы собираются подписаться контракт с бывшим игроком своей команды Кейсуке Хондой.

После подписания ЦСКА спонсорского контракта с команией Hyundai у Гинера спросили, кто будет лицом рекламных компаний, на что президент армейцев сказал, что ЦСКА вернет Хонду.

«Прикольно было, когда он играл. Отыграет ещё какой-то срок, будет бренд-амбассадором», — добавил Гинер, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, японский футболист Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 годы. За это время он провел за армейский клуб 127 матчей и забил 28 мячей, а также отличился 25 результативными передачами.

Из ЦСКА японец перешел в «Милан», а в данный момент он выступает в составе австралийского «Мельбурн Виктори».