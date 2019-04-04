Шведская лыжница Шарлотт Калла приняла решение продолжить карьеру.

Как сообщает газета Expressen, 31-летняя спортсменка сомневалась, стоит ли ей продолжать выступления, однако решила остаться в профессиональном спорте. Сомнения были вызваны тем, что в минувшем сезоне лыжница не смогла выступать на том уровне, на котором планировала.

Калла является трёхкратной олимпийской чемпионкой: на её счету победы в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. Примечательно, что все медали завоеваны в разных дисциплинах — «разделке» на 10 км, скиатлоне и эстафете. Помимо золотых медалей, в активе Каллы шесть серебряных олимпийских наград.

Также спортсменка является трёхкратной чемпионкой мира — она одерживала победы в 2011-м, 2015-м и 2019-м годах. Кроме того, у неё есть четыре бронзовые и шесть серебряных медалей мировых первенств.

В минувшем сезоне Калла заняла десятое место в общем зачёте Кубка мира.