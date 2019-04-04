Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что не чувствует радости от возвращения в систему российского биатлона.

Специалист сказал, что не может понять то отношение, которое сложилось к команде, работающей первый год. Он подчеркнул, что имеет в виду не отношение руководство СБР, а мнение общества и болельщиков. По мнению Хованцева, не стоит требовать, чтобы команда сразу же начала показывать результаты, потому что и тренеры, и состав обновились на 70 процентов. » Прыгнуть выше головы не так просто. Сразу. И вообще это непросто», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Специалист добавил, что на данный момент в сборной анализируют работу за сезон и стараются понять, что было сделано неправильно.