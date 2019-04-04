Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг команд. По состоянию на 4 апреля сборная России занимает 46-е место: это на четыре строчки выше, чем было ранее.

Команда Станислава Черчесова имеет 1425 рейтинговых очков — столько же, сколько команда ДР Конго.

В тройке лидеров не произошло никаких изменений: первое место по-прежнему занимает Бельгия, имеющая 1737 очков. На второй строчке располагается Франция (1734), на третьей — Бразилия (1676).

Четвертое место досталось команде Англии (1647), замыкает пятёрку лучших Хорватия (1621). Также в первую десятку входят сборные Уругвая, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.

напомним, в квалификации на Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 3:1 и одержала разгромную победу над Казахстаном — 4:0.