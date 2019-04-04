Российский тренер Михаил Кравец станет новым наставником подольского «Витязя».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, контракт нынешнего главного тренера Валерия Белова заканчивается в конце апреля этого года.

52-летний специалист возглавил «Витязь» в 2016 году, и за три сезона команда два раза попадала в плей-офф Кубка Гагарина.

Михаил Кравец ранее никогда не был главным тренером команды Континентальной хоккейной лиги. 55-летний тренер дважды входил в штаб СКА в сезоне-2009/10 и в сезоне-2012/14, а также работал тренером в «Сочи» в сезоне-2014/16.

Нынешний сезон Кравец начинал главным тренером фарм-клуба петерубргских армейцев «СКА-Варяги», которые выступают в МХЛ. Заканчивал он сезон в ВХЛ, в команде «СКА-Нева».