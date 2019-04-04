Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о политике бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса.

По словам Семина, интереснее открыть новое поле для детей, чем расписывать площадь у стадиона. Тренер отметил, что можно было провести свет на базу, чтобы команда могла тренироваться в тёмное время суток, а сейчас такой возможности нет.

«А играть в игрушки с болельщиками, мне кажется, очень просто. Есть деньги – играй», — сказал Семин.

Также Семин заявил, что, чтобы узнать, почему из клуба ушел Сычев, нужно позвонить бывшему спортивному директору клуба Штоффельсхаусу и спросить. По его словам, Фернандеш от него тоже ждал звонка и не дождался.

«А я практически со всеми на контакте: просто в большей или меньшей степени», — добавил тренер в интервью каналу «Commandos» на YouTube.