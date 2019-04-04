Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин заявил, что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит реальный тюремный срок.

Созин отметил, что он не юрист, чтобы говорить наверняка, но считает, что Кокорин и Мамаев получат срок. Функционер добавил, что он не желает им этого и не хочет выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся.

«Какой именно — затрудняюсь сказать», — заключил Созин, слова которого приводит «RT на русском».

Ранее стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили заключение в СИЗО до 25 сентября 2019 года. Такое решение 3 апреля вынес на закрытом заседании Пресненский суд Москвы.

В СИЗО-2 «Бутырка» четверо обвиняемых по делу о двух драках в центре Москвы находятся с 11 октября. Инцидент произошел тремя днями ранее: сначала компания Мамаева и Кокорина избила водителя ведущей Первого Канала Виталия Соловчука, а затем совершили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.