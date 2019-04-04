Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий в данный момент за «Олимпиакос», прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Лодыгина, то, что он увидел на видео, его шокировало, однако еще больший шок вызывали дальнейшие события, потому что в России каждый день происходят сотни драк.

«Но мало кого наказывают, как Сашу Кокорина и Пашу Мамаева. Да, они совершили большую ошибку, но давно все осознали, и в следующий раз, уверен, такого близко не случится», — сказал Лодыгин, слова которого приводит «Советский спорт».

Ранее стало известно, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили заключение в СИЗО до 25 сентября 2019 года. Такое решение 3 апреля вынес на закрытом заседании Пресненский суд Москвы.

В СИЗО-2 «Бутырка» четверо обвиняемых по делу о двух драках в центре Москвы находятся с 11 октября. Инцидент произошел тремя днями ранее: сначала компания Мамаева и Кокорина избила водителя ведущей Первого Канала Виталия Соловчука, а затем совершили нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.