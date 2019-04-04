Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о Лионеле Месси и о том, что его сравнивают с аргентинским футболистом.

По словам Сулейманова, в детстве у него кумиров не было, но, когда он стал постарше, футболисту начала импонировать игра Лионеля Месси — игрок следил за всеми движениями аргентинца, за тем, как он контролирует мяч. Сулейманов считает, что это лучший игрок на все времена.

Магомед-Шапи рассказал, что ему льстят сравнения с Месси, но, по словам нападающего «Краснодара», между ним и аргентинцем очень большая пропасть.

«Я, конечно, буду стараться много работать и прогрессировать, чтобы выйти на его уровень. Это почти невозможно, но я буду стараться», — сказал Сулейманов, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Отметим, в нынешнем сезоне Магомед-Шапи Сулейманов забил уже семь голов в 13 матчах российской премьер-лиги.