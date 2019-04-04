Российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов поделился мнением о выступлении своей бывшей команды «Лос -Анджелес Лейкерс» в текущем сезоне.

По словам Мозгова, у многих игроков «Лейкерс» были травмы, и это первый сезон команды в таком составе. Мозгов считает, что не стоит быть мелочными и говорить, что все происходящее в «Лейкерс» – вина Леброна или ошибка тренеров. По его мнению, иногда команды не ждут того, чего ждут от них болельщики.

«Мне нравилось играть вместе с Леброном Джеймсом. Для меня все просто. Если кому-то не нравится, пожалуйста», — сказал Мозгов, слова которого приводит Amico Hoops.

Отметим, «Лос-Анджелес Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА. В данный момент команда располагается на 11-м месте в таблице Запада.