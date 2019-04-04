Тренерские штабы омского «Аванграда» и уфимского «Салавата Юлаева» объявили составы команд на четвертый матч финальной серии Восточной конференции.

В воротах хозяев сыграет Юха Метсола, на скамейке запасных остался Андрей Кареев.

Первое звено: Григорий Панин — Филип Ларсен, Линус Умарк — Йоонас Кемппайнен — Теему Хартикайнен;

Второе звено: Захар Арзамасцев — Павел Коледов, Владимир Ткачёв — Александр Бурмистров — Дмитрий Кугрышев;

Третье звено: Артем Сергеев — Алексей Семёнов, Владимир Жарков — Александр Кадейкин — Вячеслав Солодухин;

Четвертое звено: Анатолий Елизаров, Даниил Скориков, Эдуард Гиматов — Петр Хохряков — Максим Майоров.

В воротах гостей сыграет Игорь Бобков, в запасе у омичей Иван Налимов.

Первое звено: Алексей Емелин — Вилле Покка, Виктор Стольберг — Давид Деарне — Максим Тальбо;

Второе звено: Никита Пивцакин — Коди Франсон, Сергей Широков — Денис Зернов — Илья Михеев;

Третье звено: Алексей Бондарев — Максим Чудинов, Сергей Шумаков — Кирилл Семёнов — Семен Кошелев;

Четвертое звено: Евгений Медведев, Михаил Фисенко — Андрей Стась — Артем Манукян, Александр Яремчук.

В серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» в данный момент счет 2-1 в пользу омичей. Первые два матча остались за «Авангардом», однако в третьей игре уфимцы дома разгромили гостей со счетом 5:1.

Следующий матч команды проведут 4 апреля в Уфе, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.