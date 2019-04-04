Российский боец смешанных единоборств Руслан Магомедов не собирается завершать карьеру, несмотря на то, что был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством.

Как сообщает ТАСС, Магомедов планирует выступать в одной из зарубежных организаций.

По словам Магомедова, он бы не хотел сейчас выступать в России, есть и другие организации в мире. Спортсмен добавил, ему понятно, что Америка для него закрыта, но есть, например, One FC.

«Рано заканчивать в 32 года», — сказал Магомедов, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, USADA дисквалифицировало Магомедова за три нарушения антидопинговых правил.

Последний раз под эгидой UFC Руслан Магомедов дрался в 2015 году, тогда россиянин одержал победу над американцем Шоном Джордоном.