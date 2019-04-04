Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем периоде работы в шоу «Ледниковый период».

По словам Тарасовой, без неприятных моментов такое шоу не обходилось, и дело не в характере Тарасовой, а в справедливости.

«Я знаю о фигурном катании всё! Я профессионал. Когда я получила в 19 лет травму, то сразу же пошла работать тренером. Я пахала на льду и заставляла пахать учеников. Результаты налицо! Олимпийские чемпионы! И когда я вижу на шоу несправедливость – как к этому могу относиться?» — заявила Тарасова, слова которой приводят «Аргументы недели».

Тарасова также рассказала, что после танца Алёны Бабенко и Алексея Тихонова Юрий Николаев решил, что они не заслуживают самой высокой оценки, а тренер возмутилась и сказала всё, что хотела, о чем не жалеет.

«Я всегда говорю то, что считаю нужным. И это правильно!» — заключила Тарасова.

Ранее Татьяна Тарасова призналась, что разочарована выступлением мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Тарасова отметила, что в отличии от женщин, мальчики ее расстроили. Тарасова, прежде всего, расстроена не бездарным, по ее мнению, катанием или падением фигуристов. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации.