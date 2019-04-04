Геннадий Орлов, спортивный комментатор:

Поражение от «Аустрии» в товарищеском матче, может быть, стало холодным душем для тех игроков, кто готовился к «Оренбургу». Кристиан Нобоа появился только в конце. Ему надо было лететь через океан, поэтому его приберегли.

Однако и без него «Зенит» доминировал, превзошел «Оренбург» по количеству ударов и по угловым. Это говорит о превосходстве. «Оренбург» искусно оборонялся. И «Зенит» проиграл первый тайм 0:1. Но победу одержал.

Это волевая победа. Пятая в сезоне – по волевым победам «Зенит» сравнялся с командой Адвоката 2007 года. Это здорово для команды. Но с другой стороны, можно говорить, что это минус. Что пропускают первыми, а затем настигают. То есть, нет еще поставленной игры, чтобы играть от первой до последней минуты.

Но каждая игра – это новая жизнь. Анюков правый защитник, Иванович, Ракицкий и Жирков. Анюков – 36, Иванович – 35, Жиркову – 35. И Ракицкий самый молодой – 29. Конечно, такая возрастная оборона против быстрых нападающих соперника, может стать проблемой. Как будет действовать защита против «Краснодара»? Но можно умело подстраховывать. Хватает сил и центральным полузащитникам. Так и было в матче с «Оренбургом»: Барриос и Оздоев успевали. Первый откровенный опорник, а Оздоев – туда-сюда, box to box.

Оздоев прибавил и за сборную отыграл мастерски. Ну и его комический поцелуй в лысину Ракицкого перед штрафным. Все вспомнили Лорана Блана, который целовал лысину Бартеза. Сработало – Ракицкий забил. Да еще как забил! У него поставленный с левой ноги. Он блеснул им. Но теперь сложнее будет для украинца забивать, поскольку все уже ожидают от него таких ударов. С «Оренбургом» Ракицкий забил очень важный гол.

Красивая победа, красивые голы, полное превосходство. «Зенит» сейчас на хорошем ходу. В хорошем настроении. Два дня отдыха, и «Зенит» готовится играть с «Локомотивом». Еще ничего неясно. Играть и играть. У «Зенита» сложнейшие игры с «Краснодаром» и ЦСКА.

«Оренбург» — десятая команда, а играет на равных. Мне вспоминаются слова Семака, который сказал, что «Зенит» от всех остальных команд не отличается. Если игроки остановятся, то будет поражение. Но мы видим, что в «Зените» сейчас хорошая психологическая аура. То же самое и у «Локомотива». Это будет интересный матч.