Российская экс-фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о приходе во взрослое фигурное катание Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

По словам Бутырской, сейчас все будут усиленно заниматься усилением техники, и не только в нашей стране, но и в других странах.

«Японцы тоже все прекрасно понимают. Все обеспокоены, потому что прекрасно понимают, что скоро придут Щербакова и Трусова. Хочется же с ними как-то бороться за высокие места», — сказала Бутырска, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Экс-фигуристка также добавила, что никто не хочет приезжать на чемпионаты и просто прокатывать программы.

Ранее Бутырская высказалась о невероятной технической сложности программ Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Напомним, золотую медаль ЮЧМ выиграла россиянка Александра Трусова, серебро у Анны Щербаковой.