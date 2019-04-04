Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что ошибся, вернув Глушакова в основной состав красно-белых.

По словам Рианчо, Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», вызывался в сборную. Испанец считает Глушакова конкурентоспособным игроком, с характером победителя, но не более того, не определяющим. Тренер отметил, что есть футболисты фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме – такие, как Месси, а Глушаков – просто хороший игрок среди многих хороших игроков, которыми располагает «Спартак».

«Допустил ли я ошибку, вернув Глушакова в первую команду? Да, я так думаю. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался помочь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов», — сказал Рианчо, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, Рианчо исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Массимо Карреры и ушел с поста с приходом Олега Кононова.

Ранее в матче против «Ахмата» в добавленные к основному времени минуты Денис Глушаков установил окончательный счёт встречи, отправив третий мяч в сетку ворот голкипера Евгения Городова.