Российская лыжница Наталья Непряева вспомнила о тои, как следила за играми сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Непряева рассказала, что лыжники были на сборах в Эстонии и смотрели матчи сборной России всей командой. Непряева призналась, что сильно болели, переживали и жалели, что россияне проиграли по пенальти хорватам.

Также Непряева рассказал, что ее любимый футболист в сборной России — это Артем Дзюба. Непряева подчеркнула, что исходя из соцсетей он довольно открытый и общительный человек.

Кроме того, Непряева знает, что такое мем «нога бога Акинфеева». Слышала, что это после того, как он отбил решающий пенальти в матче с Испанией.