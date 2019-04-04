Нападающий «Краснодара» и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал свои сравнения с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

Сулейманов отметил, что когда он подрос, ему стала импонировать игра Лионеля Месси. Шапи следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Шапи-Сулейманов считает, что Месси лучший игрок на все времена.

Игрок «Краснодара» отметил, что ему льстят сравнения с Месси, но отметил, что между ними очень большая пропасть. Сулейманов пообещал, что будет стараться много работать и прогрессировать, чтобы выйти на его уровень.

«Это почти невозможно, но я буду стараться», — приводит слова Сулейманова пресс-служба РФС.

Шапи сравнил себя с Месси: у них похожие удары, которые он часто отрабатывают и иногда они залетают. Сулейманов считает, что все зависит от того, как футболист работает каждый день и оттачивает удар.