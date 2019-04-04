Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов признался в своем отношении к фигурному катанию и художественной гимнастике. По мнению Константина Георгиевича, которое он выразил в YouTube-канале «LOOKYANOV», спортсмену приходится очень тяжело в этих видах спорта.

Зырянов назвал фигурное катанием кошмарным видом спорта: в 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру и он никому не нужен.

Также и с гимнастикой. В 16 спортсмену приходится уходить на пенсию, поскольку подпирают молодые — более маленькие, более стройненькие и могут добиваться медалей

«Адский спорт», — резюмировал Зырянов.

Зырянов, играя в «Зените», дважды выигрывал чемпионат России (2007, 2010) и становился победителем Кубка УЕФА сезона-2007/2008, а также Суперкубка Европы.