Глава ЦСКА Евгений Гинер рассказал о контрактах с форвардом Абелем Эрнандесом и защитником Родриго Бекао. Гинер отметил, что контракт с Эрнандесом продлили до лета, а дальше будут смотреть на его медицинские показатели.

» Игрок он хороший, но ЦСКА нужны игроки те, которые играют, а не те, кто все время травмирован», — приводит слова Гинер «Р-спорт».

Гинер отметил, что если показатели Эрнадеса будут хорошие, то контракт подпишут. Но в отношении него много «если». Не один клуб не будет брать игрока, у которого травма на травме. Вопрос в том, что это игрок, человек в заявке и вместо него никого не взять.

По ситуации с Бекао, то Гинер отметил, что будет соблюдаться контракт — аренда футболиста с правом выкупа. В ближайшие месяца ЦСКА будет заканчивать эту сделку.